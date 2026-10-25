Qué pasa con la voz de Yahir

La voz de Yahir generó muchas dudas cuando, entro de La casa de los famosos México, cantó con Víctor García y muchos cuestionaron qué es lo que estaba pasando, ya que no organizó ninguna actividad para interpretar, pero lo que nadie sabía es el problema de salud que está detrás.

Yahir, quien participó en la primera generación de La Academia en el año 2002, recientemente se volvió a subir a un escenario, acompañó a cantar a Edén Muñoz, sin embargo, los comentarios sobre la calidad de su voz nuevamente hicieron eco en redes sociales.

El intérprete de “La locura” recordó que desde que estaba en “La casa” habló del problema de salud que enfrenta y que afecta directamente a la calidad de su voz.

Padecimiento

“Tengo un tema de reflujo que ya me estoy tratando y, bendito Dios, voy mejorando rapidísimo, voy muy bien”, dijo en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde dejó claro su respeto por el legado musical de Joan Sebastian, después de que cantó junto a Edén un tema del compositor.

Yahir explicó que el tipo de reflujo que tiene es silencioso, pero sí le ha afectado la voz. “El reflujo te afecta directamente las cuerdas y yo tengo uno que es silencioso, no se siente para nada”, expuso.

Contó que empiezas a amanecer ronco, algo que le pasó durante el reality, y explicó que antes de entrar no tuvo shows durante un mes, y en realidad el primer show después de 4 meses fue con Edén Muñoz.

Yahir compartió que toma clases con su maestra de canto y que está constante comunicación con su gastroenteróloga; en los próximos días se someterá a unos estudios.

Aclaró que no tiene ninguna enfermedad en las cuerdas y confió en que todo saldrá muy bien. “Todo va a estar muy bien, no tengo ninguna enfermedad en las cuerdas, no tengo pólipos no tengo quistes no tengo nada que operarme, no tengo nada, a seguir trabajando nada más”, expresó.