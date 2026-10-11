¿Qué pasó con Baby Jane?, un clásico

Una estrella infantil que no consigue escapar de su pasado, una actriz que vive postrada en una silla de ruedas y una casa donde el resentimiento se convierte en una amenaza constante. ¿Qué pasó con Baby Jane? es un clásico del terror psicológico que, más de seis décadas después de su estreno, conserva su capacidad para incomodar al espectador.

Dirigida por Robert Aldrich en 1962, la película sigue a Jane y Blanche Hudson, dos hermanas que alguna vez disfrutaron de la fama en el espectáculo. Mientras Blanche intenta sobrellevar su dependencia física, Jane vive aferrada a los recuerdos de su infancia como estrella y descarga sus frustraciones contra ella.

La convivencia se transforma en un juego cada vez más cruel, en el que el encierro, la manipulación y el deterioro mental sostienen la tensión.

Protagonistas

Los personajes principales son interpretados por Bette Davis y Joan Crawford. Davis compone a una Jane inquietante e impredecible, mientras Crawford interpreta a una Blanche vulnerable. La cinta aprovecha el contraste entre ambas para construir un horror que no necesita monstruos ni elementos sobrenaturales: la amenaza está en la relación entre las protagonistas.

Fuera de la pantalla, la conocida rivalidad entre las dos actrices alimentó la leyenda de la producción. Ambas eran figuras consagradas de Hollywood y su encuentro en el mismo proyecto estuvo rodeado de tensiones que con los años se volvieron parte de la historia del cine.

Para una noche de Halloween, ¿Qué pasó con Baby Jane?, disponible en Tubi, Prime Video y Apple TV, ofrece una alternativa a las películas de terror basadas en sobresaltos y efectos especiales.