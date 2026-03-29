¿Qué pasó entre Juanga y Rocío Dúrcal?

Rocío Dúrcal, la española más mexicana hizo, durante muchos años, un dueto musical magnífico con Juan Gabriel, la unión de sus voces fueron un éxito en la radio y en la televisión, sin embargo, la amistad entre ellos no fue para siempre.

María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació en Madrid, España el 4 de octubre de 1944, adoptó el nombre artístico de Rocío Dúrcal y se convirtió en una estrella en su tierra natal, después llegó a México y aceptó la invitación de Juan Gabriel para cantar sus composiciones.

Rocío se preparó para cantar con un mariachi, triunfó en México y con Juan Gabriel trabajó estrechamente en al menos 10 producciones discográficas si se cuentan los álbumes de estudio de Rocío producidos por él y su disco compartido de 1997 Juntos otra vez, el único álbum grabado íntegramente a dúo por ambos artistas.

Dúrcal, además, deleitó con duetos no solo con Juan Gabriel, también lo hizo junto a José Luis Rodríguez, “El Puma”; Roberto Carlos, Raphael, Camilo Sesto y Marco Antonio Solís, “El Buki”. Sin embargo con Juan Gabriel siempre fue algo sumamente especial porque se volvieron no solo colegas musicales, sino amigos íntimos; su amistad se fracturó, se reconciliaron pero durante el periodo más difícil de la cantante, cuando enfrentó el cáncer, Juan Gabriel no la acompañó.

Tras fallecer el 25 de marzo de 2006, hace 30 años, Juan Gabriel rompió el silencio, pero ya era demasiado tarde.

¿Qué fracturó la relación?

En el programa de Cristina, Rocío Dúrcal admitió que vivió un momento complicado con Juan Gabriel cuando ella le levantó la voz al cantante, se sinceró al decir que tal vez levantó la voz más de lo debido. “A lo mejor levanté el tono de voz un poco más de la cuenta y en ese momento no era el momento adecuado ni oportuno... Casi no me arrepiento de las cosas que hago porque creo que meter la pata también es importante para no volver a hacerlo”, expresó.

En aquella charla Rocío recordó que cuando se distanciaron se mandaban cartas preguntando uno sobre el otro, pero entregándolas abajo de la puerta; reflexionó y dijo que “era tonto e inmaduro”, sin embargo, un día tomó una decisión.

Cuando Juan Gabriel tuvo un concierto en Monterrey, ella se subió al escenario y ahí le pidió una disculpa. “Pedí permiso, lógicamente, a su ‘manager’, me la jugué... en un momento que estaba con el mariachi y en la canción llamada ‘Tu abandono’, apareció por atrás; se dio la vuelta, se quedó sorprendido, nos dimos un abrazo, le pedí disculpas delante de toda su gente, de su tierra, nos seguimos viendo”, relató.

Dúrcal se dijo esperanzada en aquel momento de volver a trabajar con Juan Gabriel, incluso, dijo que pausaría sus shows y su trabajo para poderse dar el tiempo y volver a coincidir con Juan Gabriel. Ya no ocurrió ningún reencuentro.

Qué dijo el “Divo”

En una entrevista, en 1993, Juan Gabriel fue cuestionado sobre su sonado distanciamiento con Rocío, y sobre lo que la intérprete hizo para que se reconciliaran, y aunque dijo que la respetaba y admiraba, no volvieron a verse. “Yo no le voy a hablar mal de ella ni de nadie, jamás; yo soy amigo, a mi no me importa si el otro es amigo, el amigo debo ser yo; no tengo problemas absolutamente con nadie, la señora me merece respeto porque siempre la he admirado y siempre le he reconocido su trabajo, ella no empezó cuando cantó mis canciones, ella ya era Rocío Dúrcal; siempre que ella me necesite yo estoy para servirle”, externó.

Aunque públicamente ambos reconocieron el distanciamiento y la supuesta causa, se habló de un posible enojo de Juan Gabriel, cercanos a él dijeron que el cantante se enojó por el disco que “El Buki” le grabó a Rocío, titulado Como tu mujer; incluso, la misma Rocío habría compartido con cercanos su temor porque el compositor se molestara por su trabajo con Solís.

Despedida

Dúrcal venció el cáncer, pero la enfermedad regresó con más fuerza cuatro años después, tiempo en el que se retiró de los escenarios para estar en casa, con su familia y recuperándose.

El 18 de mayo de 2005, Rocío reapareció ante los medios de comunicación en una multitudinaria rueda de prensa, ahí habló de su amor por México, por el mariachi, y cuando fue cuestionada sobre Juan Gabriel, la cantante confesó: “Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro”.

El cáncer de pulmón deterioró lentamente la salud de la cantante, quien falleció a los 61 años, sus cenizas fueron esparcidas en España México y Miami. La cantante estuvo acompañada hasta el final por su marido Antonio Morales, “Junior”, y sus tres hijos: Carmen, Antonio y Shaila.

Juan Gabriel informó en su página oficial que rendiría un homenaje póstumo a Rocío durante los conciertos que ofrecería con motivo de 65 años de carrera en el Auditorio Nacional. El cantante, además, envió a la familia de Dúrcal un mensaje de pésame y le escribió unos versos de adiós con los que recordó que una amiga es para siempre.

“A toda la familia de Marieta María de los Ángeles de las Heras, de mi Rocío, de nuestra amada Dúrcal, mi más sentido pésame mis condolencias con todo mi corazón, mías y de todo mi México, del México de Rocío, de su México”, escribió el autor de “Amor eterno”, tema que cantó muchas veces con Rocío, a quien calificó como una amiga para siempre. “Un amor es eterno pero una amiga como tú es para siempre. Donde quiera que te encuentres, te mando bendiciones con todo mi amor eterno. Un amor es eterno pero una amiga es para siempre”, escribió.