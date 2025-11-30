¿Que pasó entre Millie y David Harbour?

Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie Stranger things, comparte una relación cercana de tipo padre e hija con David Harbour, actor que interpreta a Jim Hopper. Tras el estreno de la temporada final, surgió el rumor de una denuncia por presunto hostigamiento durante el rodaje, según Daily Mail.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz se sinceró sobre su relación con Harbour, con quien se le ha visto posar abrazada en distintas alfombras rojas y eventos a lo largo de los años.

Según explicó Millie Bobby Brown, mantiene en alta estima a David Harbour, ya que durante los años de grabación de la serie han construido una profunda amistad: “Lo hemos estado haciendo durante los últimos diez años. Siempre nos ha unido eso. Amamos esta serie por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”.