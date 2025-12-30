¿Qué renovar para el 2026?

Ya lo dice la sabiduría popular: "año nuevo, vida nueva". Es momento de organizar y preparar la casa. ¿Qué deberías descartar y qué conservar? ¡Entérate!

En la cocina

La cocina suele ser el centro neurálgico de la casa en Navidad, así que es un buen lugar para empezar a ordenar desde ya. Estos artículos se pueden donar a una tienda de segunda mano y muchos se pueden reciclar:

Popotes de plástico: ¿Aún tienes? Cámbialas por las reutilizables ya.

Contenedores adicionales: Optimiza tu sistema de gestión de residuos. Demasiados contenedores pueden convertirse en un imán para el desorden.

Vasos de shots o cristalería novedosa: Hubo un tiempo en el que estuvieron de moda pero ya deben pasar a mejor vida. Si no los usas, déjalos ir.

Papeles (e imanes) en la puerta del refri: Retira cupones antiguos y esos papeles que dejaste allí para acordarte de algo que... ya no recuerdas. Es un foco de suciedad y de desorden visual, revísalo todo y quédate con lo que te importe.

Palillos: Cada vez que pides comida china o sushi te traen unos palillos que guardas por si alguna vez los usas... Si siguen ahí, es el momento de tirarlos o quédate solo con uno o dos por si acaso.

Manteles desgastados: Los manteles descascarados o manchados solo añaden desorden. Olvídalos.

Productos de limpieza: En la mayoría de las cocinas hay demasiados. Elige un buen espray multiusos y elimina los duplicados.

En el armario de la ropa blanca

El espacio del armario para la ropa blanca también es valioso. Deshazte de lo siguiente:

Juegos de edredón viejos con signos de daño o desgaste: Se pueden donar a refugios de perros locales, incluso si no están en las mejores condiciones.

Toallas viejas: Puedes reutilizarlas como productos de limpieza, donarlas a una organización benéfica o preguntar en los refugios de animales locales si les gustaría usarlas como ropa de cama adicional para tus animales este invierno.

Servilletas y vajilla sin usar: Si no las has usado en años, ahora es el momento perfecto para poner orden.

En el armario

Ordenar tu armario es una excelente actividad de fin de año, ya que te ayuda a prepararte para cualquier evento festivo, además de ver qué necesitas y qué no comprar el año nuevo. Un armario debe adaptarse a tu estilo de vida actual. Al mirar tu ropa, debería ser fácil vestirse: todo te queda bien, todo funciona y todo se usa. Muchas personas encuentran que un armario un poco más pequeño, con prendas que disfrutan, les da más comodidad y confianza que un espacio más grande y desordenado. Olvídate de estos elementos:

Ropa de tu talla antigua: Acepta tu figura y estilo actuales y busca opciones que te hagan sentir la mejor versión de ti mismo. Deja ir todo lo que no te lo permita.

Prendas que te resultan incómodas: Si te resultan incómodas, es poco probable que las vuelvas a usar. Libera espacio y deja espacio para prendas que te resulten cómodas.