Qué se sabe de la muerte de Liam Payne

Liam Payne se convirtió en una estrella de fama internacional por haber sido parte de One Direction, la banda británica que surgió en el reality show The X Factor y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década pasada.

Sin embargo, su vida tuvo un trágico final a sus 31 años luego de que se confirmara que había caído del tercer piso del hotel en el que se hospedaba durante su visita por Argentina.

Infobae tuvo acceso a la llamada de emergencia que realizó el personal hotelero para reportar “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. El artista generó destrozos y las fotos de la habitación en la que se hospedó el difunto ídolo ya circulan en redes sociales.

De acuerdo a las fuentes oficiales, el famoso se encontraba alojado en el Hotel CasaSur Palermo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, desde el domingo 13 de octubre y llegó sin compañía. Hasta que el miércoles pasado los empleados del lugar se comunicaron con la línea de emergencias policiales para pedir asistencia. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, suplicó el encargado durante la conversación con la operadora.

Fue así como las autoridades dieron con los restos del cantante, el cual había quedado entre las mesas de la confitería del hotel. Por lo general, el espacio suele estar cubierto por un techo rebatible pero, en ese momento, el mobiliario estaba a la intemperie. Tal como lo establece el protocolo, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Ciudad de Buenos Aires revisó en qué condiciones se encontraba el músico, por lo que confirmaron que ya no tenía signos vitales.

“Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, durante una entrevista con el noticiero local TN. Al mismo tiempo que confirmó que habían recibido la alerta del 911 a las 17:04 horas, el profesional de la salud aseguró que la muerte del ex-1D habría sido instantánea al producirse desde una altura aproximada de 10 metros.

El caso que conmocionó a millones de personas alrededor del mundo será investigado por la Justicia Argentina. La hipótesis planteada por el investigador Andrés Esteban Madrea, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 16, apuntaría que se habría tratado de un presunto suicidio. En la escena también se analizará la teoría de que el compositor se encontraba bajo la influencias de sustancias, ya sea de bebidas alcohólicas o drogas, tras las descripciones brindadas por el encargado del hotel a la Policía.

Las probabilidades de que Payne se encontrara con los sentidos alterados podrían ser certeras luego de que los investigadores hallaran estupefacientes en su habitación. “En el interior de la habitación 10 efectivamente encontraron drogas”, remarcaron al señalar que “también había entre las ropas de la víctima”.

Pese a que no se determinó qué tipo de sustancias habría consumido durante sus últimas horas con vida, las fotos de la habitación del artista a las que accedió Infobae muestran un ambiente caótico, en donde se observa una televisión con la pantalla rota, polvos blancos, papeles metálicos, velas y un encendedor. Incluso, en una de las superficies de madera se observaban marcas de quemaduras y hollín.

Hace un tiempo, el músico británico había confesado que llevaba varios años de lidiar con sus adicciones. A pesar de que no precisó el momento exacto en el que comenzó a consumir este tipo de sustancia, sí reconoció que el problema escaló en 2016 después de que se confirmó la separación de One Direction. “A juzgar por algunas cosas que pasaron, tengo suerte de seguir aquí. Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte si terminará esto algún día. Eso casi me mató un par de veces”, reflexionó en una entrevista para el programa de Ant Middleton.