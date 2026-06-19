¿Qué son las medias para diabéticos?

Las medias o calcetas para diabéticos tienen propiedades especiales para pacientes que sufren complicaciones diabéticas. Están diseñadas para no restringir la circulación, se ajustan bien al pie y ayudan a aliviar la presión en el pie o la pierna.

Sin embargo, algunos tipos de medias para diabéticos pueden incluir compresión venosa para mejorar la circulación sanguínea. Muy a menudo, están diseñados sin costuras para reducir la posibilidad de que se formen ampollas.

Además, los calcetines para diabéticos también pueden diseñarse para controlar la humedad con el fin de reducir el riesgo de infección por hongos, o con acolchado para prevenir las úlceras en los pies, que afectan hasta al 10 % de las personas con diabetes.

Se pueden usar a diario (y la mayoría de las personas que los necesitan deben usarlos todos los días) y lavarse con frecuencia. La mayoría durará alrededor de seis meses con un uso regular y un cuidado adecuado.¿Qué buscar en unas medias para diabéticos?

Al igual que ocurre con los productos alimenticios para diabéticos, no existen directrices estrictas sobre el uso del término “calcetín para diabéticos”. Por lo tanto, siempre debe buscar una tienda especializada en la venta de productos hospitalarios y evaluar las características de la media.

Pocas o ninguna costura

Los calcetines con costuras pueden generar fricción contra la piel y provocar ampollas o úlceras, lo que puede ser perjudicial para el pie diabético. Los mejores no tienen costuras y se cosen con una técnica especial que mantiene las costuras de unión en el exterior y no en el interior del calcetín.

Acolchonado

El acolchado y la amortiguación adicionales en las zonas más sensibles ayudan a prevenir lesiones y aumentan la comodidad.

Configuración

Es importante que no sean demasiado anchos, ya que pueden favorecer la fricción, lo que puede ser perjudicial para los pies.

Por otro lado, los calcetines apretados pueden inhibir la circulación, lo que puede ser especialmente problemático si tienes problemas circulatorios.

Calefacción

Mantener los pies calientes puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, lo que es beneficioso para la salud de la piel y los nervios de los pies. Los calcetines desempeñan un papel importante para mantener los pies calientes y algunos pueden estar diseñados específicamente para mantener los pies más calientes y mejorar la circulación.

Tejido suave

Para aumentar su comodidad y reducir la fricción con la piel, suelen estar fabricados con tejidos de textura más fina, que proporcionan un tacto muy suave contra la piel.

Antimicrobiano

Los de mayor calidad están tratados con tecnología antimicrobiana para evitar la proliferación de bacterias y hongos en las regiones del pie propensas a la humedad, manteniéndolo sano.

Transpirable

Los hilos sintéticos, como el poliéster y el nailon, son capaces de expulsar la humedad del calcetín y secarse rápidamente. Unos pies secos ayudan a prevenir las infecciones cutáneas y mantienen los pies cómodos durante más tiempo.