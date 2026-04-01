Qué sucedió en Juego de voces

La segunda emisión de Juego de voces subió la intensidad entre los participantes, no solo por los retos musicales, sino por los momentos personales que dejaron ver la relación entre hermanos. Además, el programa contó con invitados especiales como Xavi y Amanda Miguel, quienes aportaron fuerza y nostalgia al escenario.

Desde el inicio, la competencia arrancó con estrategia. Walo y Esteban Silvas fueron elegidos capitanes, asumiendo la responsabilidad de definir qué integrantes participarían en cada reto.

Enfrentamientos

El primer duelo de la noche, “Tres contra tres”, enfrentó a Los Consentidos, con Camila Fernández, José Luis Roma y Esteban Silvas, quienes interpretaron “Cada beso”. Del otro lado, Los Favoritos respondieron con Isabel Lascurain, Alex Fernández y Raúl Roma, cantando “Aquí estoy yo”. La votación del público favoreció a este último equipo, que se llevó el primer punto.

En “La tuya contra la mía”, Ernesto D’Alessio salió de su zona de confort al interpretar “No podrás”, mientras que Mayte Lascurain apostó por el reguetón con “Provenza”. El público se inclinó nuevamente por Los Favoritos, que sumaron su segundo punto.

En entrevista Mayte reconoció que el género urbano representa un reto personal: “No me gusta interpretarlo, pero es el chiste que toque los lugares poco comunes. Mi música es de sentir. Soy una artista que transmito. Fue una experiencia diferente”, contestó Mayte con nerviosismo.

Uno de los momentos más íntimos llegó con el “Momento angelical”, en el que las hermanas Mayte e Isabel Lascurain compartieron recuerdos y diferencias en su personalidad, evidenciando la complicidad que las une.

El momento emotivo

La emoción continuó con “Te la dedico”, cuando los hermanos Silvas abrieron su corazón. Esteban dedicó “Tal como eres” a Walo, recordando su apoyo en momentos difíciles. “Sabes que eres una persona que amo muchísimo y de la cual estoy muy agradecido. Haz estado en los momentos más difíciles y me has abierto las puertas de tu casa. Me has ayudado en diferentes áreas cuando estaba en lo más bajo”, dijo Esteban.

Por su parte, Walo evocó un momento familiar al cantar “Ingrato amor”, recordando cuando ambos cantaron para su abuelo en el hospital. El instante se volvió aún más especial con la participación de su hijo, Oswaldo Axel, en el acordeón.