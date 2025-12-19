¡Que Viva la Navidad! en Tuxtla

El Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, anunció para este sábado 20 de diciembre el Festival Cultural ¡Que Viva la Navidad!

Las presentaciones artísticas comenzarán a las 17:00 horas, en la explanada del parque central de la capital chiapaneca, donde se montará un templete para el disfrute del talento local.

Organizadores hicieron extensa la invitación a la ciudadanía en general para que disfrute este espacio y celebre estas fechas con arte, música y tradiciones.

Detallaron que el encuentro incluirá al participación de cantantes y coro en vivo, academias de danza y música, marimba en vivo, así como venta de comida, postres y bebidas navideñas tradicionales.

En familia

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, compartió a través de sus redes sociales: “Los invito a la feria navideña ¡Que Viva la Navidad!, que llega a la calle central, entre avenida central y 2ª Norte, para disfrutar juegos, comida y diversión en un ambiente familiar”.

Esta feria se lleva a cabo del 18 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p.m. “Disfrutemos juntas y juntos estas fechas, con alegría y tradición, en el corazón de nuestra ciudad”, añadió.

De esta manera, además de las actividades culturales de este sábado, habrá juegos mecánicos y expoventa de diversos productos, con la finalidad de beneficiar a la economía local.

Cabe señalar que a lo largo de este año el Ayuntamiento continúo con el rescate de espacios públicos, llevando música, bailes y festivales a diversos puntos de la capital chiapaneca. Asimismo, con su programa Nucú visitó un sinfín de barrios y colonias de Tuxtla, donde tuvieron lugar actividades como talleres, presentaciones, recitales y conferencias.