Quién abandonó La Granja VIP

Con la salida de Lis Vega concluyó la séptima semana de La Granja VIP y comienza la cuenta regresiva para la gran final. Mientras el team Muro se fortalece, las alianzas del resto de los participantes parecen perder estabilidad.

Los nominados de la noche fueron Lis Vega, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame —nominado por sexta vez—.

Primer salvado de la noche

La primera persona salvada por el público, como explicó Adal Ramones, fue Alfredo Adame, quien ha mostrado que sigue siendo de la preferencia del público.

Luego de que las votaciones fueran cerradas, se supo que Fabiola Campomanes volvería a la competición. Conmovida, hasta las lágrimas, mostró preocupación porque deseaba que ninguno de sus compañeros, Lis y Sergio, a los que es muy cercana, abandonen el reality.