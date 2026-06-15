¿Quién cantó junto a Katy Perry?

Katy Perry no llegó sola a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pues durante su presentación estuvo acompañada por un pequeño cantante de origen noruego llamado Tius Luka.

Ambos interpretaron el tema “Wonder”, rodeados de banderas de distintos países en un momento emotivo que arrancó aplausos y ovaciones del público. Pero ¿quién es Tius Luka?

El niño de 10 años ya tenía una historia previa con la intérprete, quien era una de las artistas más esperadas de la noche. Perry ha compartido en su cuenta de Instagram que el menor grabó parte de las voces del tema en 2021, cuando tenía apenas cinco años.

La cantante quedó tan impresionada por su voz que en 2023 decidió incluirlo en la canción, como parte de la producción de su sexto álbum. “La vocecita que escuchas es Tius”, se lee en el clip donde ambos aparecen ensayando en la cancha del estadio.

Talento en las venas

Tius Luka proviene de una familia con tradición musical, ya que es hijo de Kent Lundberg, músico noruego e integrante de la banda de synthpop Donkeyboy.

Aunque puede parecer un rostro nuevo para el público internacional, el pequeño ya cuenta con una comunidad de más de 15 mil seguidores en redes sociales, donde suele compartir covers de canciones.