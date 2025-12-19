Quién empujó a Yeri Mua

En las últimas horas, una nueva polémica surgió en redes sociales durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México. La cantante e influencer Yeri Mua denunció públicamente haber vivido una experiencia incómoda mientras se encontraba en La Casita, un espacio especial del show donde el artista puertorriqueño invita a distintas personalidades.

Aunque en un inicio no reveló identidades, las especulaciones de los usuarios en redes sociales rápidamente apuntaron hacia una reconocida actriz mexicana: Carolina Miranda.

¿Quién es Miranda Olvera?

Carolina Miranda Olvera es una actriz y modelo mexicana nacida el 25 de junio de 1990 en Irapuato, Guanajuato. Su incursión en el medio artístico comenzó tras ser coronada Nuestra Belleza Guanajuato 2011, título que le abrió las puertas a la televisión mexicana.

Debutó en 2012 en la telenovela Los Rey, de TV Azteca, interpretando a Fina. Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de Vicenta Acero en Señora Acero, producción de Telemundo que le dio proyección internacional, especialmente en Estados Unidos y América Latina.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran ¿Quién mató a Sara?, exitosa serie de Netflix donde dio vida a Elisa Lazcano; Perfil falso, producción colombiana en la que interpretó a Camila Román; y La mujer del diablo, serie de Vix en la que encarnó a Natalia Vallejo.

La denuncia

La noche del pasado martes 16 de diciembre, Yeri Mua asistió como invitada al quinto concierto de Bad Bunny de los ocho que ofreció en el estadio GNP de la Ciudad de México. La creadora de contenido apareció en La Casita junto a figuras como Samadhi Zendejas y Zuria Vega, mientras el “Conejo Malo” interpretaba algunos de sus éxitos.

Horas después del show, la influencer utilizó sus redes sociales para denunciar que su experiencia fue negativa debido al comportamiento de “una mujer que se encontraba a su lado”. En una historia de Instagram, la cantante escribió: “Esta vieja se la pasa pegándome durante todo el concierto y empujándome”.

Más tarde, en un video en Instagram, dio más detalles de lo ocurrido. “Manas, esa vieja de cabello chino, durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. No sé cuál era su problema”, contó.

Aunque Yeri Mua aclaró que Samadhi Zendejas se portó “bien linda” con ella, lanzó un mensaje directo contra Miranda, sin mencionar su nombre: “La otra vieja, la que les mostré, no sé quién es, pero si estás viendo esto, chinga a tu puta madre. Qué necesidad de estarme pegando y empujando durante todo el concierto, nomás porque quería figurar”.