¿Quién era Balin Miller?

Una reciente tragedia ha impactado al mundo del alpinismo y se trata de la muerte del influencer y escalador Balin Miller, quien falleció a causa de una caída mientras practicaba dicho deporte en Estados Unidos. Miller, de 23 años, se encontraba escalando en solitario El Capitán, una formación rocosa vertical de aproximadamente 915 metros de altura, que se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en el estado de California.

Transmisión en vivo

Uno de los factores más aterradores del lamentable fallecimiento del joven, es que se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de Tiktok, donde decenas de usuarios vieron el momento exacto en el que Miller cayó y perdió la vida.

A pesar de que no se sabe exactamente qué ocasionó el accidente, un testimonio de Dylan Miller —el hermano mayor del influencer—, difundido por Associated Press, difundió que Balin estaba escalando “en solitario” en una ruta de 730 metros, llamada Mar de los Sueños.

Según lo dicho por su hermano, el joven ya había culminado la escalada y se encontraba recogiendo su equipo, cuando probablemente “rapeló” desde el extremo de su cuerda, provocando su descontrolado descenso hacia el acantilado.

El incidente ocurrió el pasado 1 de octubre y la noticia fue confirmada a través de redes sociales por la madre del joven el 2 de octubre. No se han dado especificaciones certeras de qué ocurrió, sin embargo, la caída provocó su deceso instantáneo.

Algunos de sus logros

Balin Miller era un joven influencer y alpinista de 23 años, considerando una figura emergente entre la comunidad de escaladores a nivel mundial.

Nació el 12 de enero de 2002 y era originario de Anchorage, Alaska. Desde temprana edad se involucró en el mundo del alpinismo, realizando ascensos con su padre y otros familiares. A los 12 años decidió dedicarse formalmente a este deporte, haciendo escalada en hielo en Valdez, Alaska.