¿Quién era Yanin Campos?

Yanin Campos, fue una de los participantes que más brilló durante la cuarta temporada de Master Chef México, con su carisma y talento ganó el cariño de miles de fans.

Yanin falleció el pasado 4 de agosto, luego de estar dos días hospitalizada, tras sufrir un accidente automovilístico, sobre Periférico Rodolfo Almada, cerca de la Privada Samaniego, en Chihuahua. La noticia fue anunciada por su hermano Raúl Campos, donde también invitó y compartió información sobre su velación.

Hermano de Yanin Campos anuncia su fallecimiento. Fuente: Raúl Campos Facebook. La cuenta del programa en X también se despidió de la exconcursante.

Concursante destacada

Originaria de Chihuahua, nació en 1987, descubrió su amor por cocinar desde los 6 años cuando lo hacía junto con su abuela. Esa misma pasión la llegó a alcanzar el sexto lugar en el conocido reality Master Chef México en 2018.

Un año después volvió para la edición La revancha, gracias a los votos del público que le dieron una segunda oportunidad y alcanzó el undécimo lugar. En redes sociales cuenta con 75 mil seguidores en Instagram, donde solía compartir recetas y su día a día.