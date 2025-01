Tras ocho meses de terminar su relación con Hugo Catalán, Claudia Martín anunció que se está dando otra oportunidad en el amor, a lado de Carlos Said, un joven actor de Televisa, con el que, desde hacía semanas, intercambiaba amorosos comentarios en sus publicaciones de redes sociales, sin que nadie advirtiera que se trataba de su nueva pareja.

Ni cuando la actriz se divorció del productor Andrés Tovar (con quien estuvo casada por tres años), por una aparente infidelidad, mostró indicios de querer renunciar al amor, al contrario, siempre se mostró abierta a escribir una nueva historia.

Fue así que conoció a Calatán, con quien sostuvo una relación de dos años, sin embargo, en mayo pasado, confirmaron que se separaban; de ambos, fue el actor el primero en tener una relación formal, tras la ruptura y ahora es Claudia la que se encuentra estrenando romance.

Fue hace un día que Claudia y Carlos subieron una fotografía en la que aparecen abrazados dentro de una piscina; la instantánea estuvo acompañada de la frase: “Nos encontramos”.

La productora Andrea Rodríguez, la actriz Cynthia Aparicio, Sebastián Rulli y hasta Alain, el hermano de Carlos, son algunos que han felicitado a la pareja, mostrando el gusto que les produce que su relación esté prosperando, pues tal parece que llevaban un tiempo conociéndose, o eso sugieren los comentarios que Carlos solía escribir en cada fotografía que la famosa compartía.

Claudia dedicó una especial publicación a agradecer todas las muestras de apoyo que, hasta ahora han recibido: “Muchas gracias a todos por sus bonitos mensajes, ya los estamos leyendo todos”.

Carlos Said es un actor, de 26 años, el cual ha aparecido en diferentes telenovelas de Televisa, a partir del 2017, un año antes de que se graduara del CEA. Aunque debutó en Me declaro culpable, fue en el melodrama producido por Pedro Damián, Like, donde dio vida a León Rubio Santiago. De hecho, fue esa producción por la que recibió su primera nominación a los Premios TVyNovelas.