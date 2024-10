Quién es Han Kang, la Nobel de literatura 2024

El Premio Nobel de Literatura 2024 es para la escritora surcoreana Han Kang. Es la primera persona de Corea del Sur que recibe el máximo reconocimiento en el campo de la literatura. La autora fue elegida por su “intensa prosa poética que confronta traumas y expone la fragilidad de la vida humana”.

Han Kang nació en Gwangju, Corea del Sur, en 1970. Es graduada en literatura coreana y aunque debutó como poeta se hizo conocida ante todo como narradora. Su primera publicación fue un poema para una revista en los años 90. Después incursionó en la prosa.

Ha publicado La vegetariana, la obra que la hizo famosa a nivel internacional; La clase de griego, Actos humanos y El libro blanco. El Nobel no es el primer premio internacional que Kang ha ganado. En 2016 obtuvo, junto con su traductora al inglés, Deborah Smith, el Man Booker International por su primera novela, La vegetariana.

También ha sido reconocida en su país, Corea del Sur. Por ejemplo, en 1994 ganó, con su narración Vela roja, el premio del diario Seouk Shinmun. Sus libros se han traducido al español, inglés, francés, alemán. El próximo año se publicará su novela más reciente, We do not part.

Al anunciarse que Han Kang era la ganadora del Nobel, la fundación encargada destacó: “La física empatía de Han Kang por los vulnerables, y su usual mirada femenina es palpable y reforzada por su prosa cargada de metáforas”.

También señaló que trabaja el género del “testigo”. “Han Kang enfatiza el poder del pasado sobre el presente, también hace esfuerzos por traer a la luz lo que ha caído en el ‘oblivion’ colectivo y transformar el trauma en un proyecto de arte en equipo. Ella tiene una conciencia única sobre la conexión de cuerpo y alma, los vivos y los muertos y su poético y experimental estilo se ha convertido innovador en la prosa contemporánea”, agregó.