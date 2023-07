La casa de los famosos ya ha cautivado a los admiradores de los reality shows con sus entretenidas escenas protagonizadas por sus habitantes. Wendy Guevara, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Paul Stanley se han colado en las conversaciones de los internautas e incluso en los “memes”.

Pero entre todos los personajes y escenas de la casa, hay una constante: “La jefa”, la voz que da indicaciones a los habitantes de la casa de los famosos y cuyo timbre e intensidad no ha pasado desapercibida. Es ella quien dicta las órdenes y recuerda a los participantes las reglas del juego. Por eso, en redes sociales los usuarios ya se han dado a la tarea de dar con la persona que esta detrás de este enigma.

La voz que mantuvo el orden en La casa de los famosos Telemundo corresponde a la actriz de doblaje y locutora, Jessica Ortiz. De acuerdo con N+ Noticias, se trata de la misma persona que participa en la edición México de este programa, conducida por Galilea Montijo. En su edición de Telemundo, los conductores de la Casa de los Famosos eran Héctor Sandarti y Jimena Gallego.

Aunque Jessica no solo es famosa por ser “La jefa” en La casa de los famosos, su trabajo la ha llevado a serla voz en español de la Mujer Maravilla, e incluso participar en la película Barbie, donde dobla la voz a Kate McKinnon. Aunque no solo películas, tiene experiencia en personajes de series como New girl.

En los varios años que tiene en el doblaje también ha interpretado a personajes animados, como Beans en la película Rango. La actriz de doblaje ofrece en sus redes sociales sesiones para aquellos interesados en la locución y dar ritmo a su voz.