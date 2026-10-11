¿Quién es la máscara? llega con sorpresas

A estas alturas no es un secreto que veremos a 18 nuevos personajes sobre el escenario de ¿Quién es la máscara? 2026; sin embargo, en esta emisión veremos números musicales inéditos, creativas coreografías, una temporada más cómica y dinámica con pistas que darán mucho para la conversación.

Para este show, el grupo de investigadores está conformado por Juanpa Zurita, Anahí, Yuri y la nueva incorporación será la de Mauricio Ochmann. En la conducción principal permanece Omar Chaparro y continúan Marisol González y Kiara Liz, las anfitrionas del backstage de México y Estados Unidos.

Novedades

Las conductoras destaparon que para esta octava temporada llegará La Bóveda, un espacio que se abrirá después de cada presentación para ayudar al público a descubrir quién se esconde tras los personajes.

Algunos participantes ya comenzaron a revelar parte de su personalidad mediante las redes sociales oficiales del programa. Entre ellos se encuentran Ana Conda, Patito Feo, La Patrona, Roseta Palomares, Fifí Ñera, Alex Loro, Atrapasueños, Carmela Tarantela, Beto Betzo, Cacomixtle y Gárgola, entre otros personajes que estarán todos los domingos en el escenario.