Rafael Amaya encontró el amor, y a diferencia de Aurelio Casillas, el personaje que interpreta en El Señor de los Cielos, en la vida real el actor disfruta y cuida de su relación desde hace tres años.

A Amaya, de 47 años le brillan los ojos cuando le preguntan sobre si habrá boda entre él y Maritza Ramos, su novia, la mujer que lo acompaña y a quien llama “la luz de mis ojos”. La temporada nueve de la exitosa serie de Telemundo será la última en la que actúe Amaya, así lo confirmó hace unos días a la revista People, donde aseguró que se despide de Aurelio y de Telemundo para emprender nuevos proyectos.

Aurelio Casillas, el personaje que Amaya encarnó durante una década lo tuvo todo, mujeres que lo amaron de verdad, una esposa y varios hijos, sin embargo, el narcotráfico y los demonios del “Señor de los Cielos” le impidieron ser feliz.

Está muy enamorado

En la presentación de la temporada nueve de El Señor de los Cielos, hace dos meses, Amaya fue cuestionado sobre su novia y manager Maritza Ramos, con quien lleva poco más de tres años de noviazgo, aunque la relación se hizo pública hace uno. “Estoy muy contento, es parte de todo este proceso parte de todo este viaje, de todo lo que he vivido día a día”, declaró para Telemundo.

Maritza, gestora de talentos de 46 años, nacida en Sinaloa, comparte fotos en sus redes junto a Rafael, así como románticos mensajes que él le responde con el mismo nivel de romanticismo. “Estos últimos 6 meses no han sido fáciles, pero siempre tuviste una sonrisa en tu cara y tomaste mi mano. Realmente admiro tu trabajo duro y dedicación y lo más importante, a ti. Esta temporada será la mejor… Gracias a nuestro gran equipo también”. A lo que el actor respondió: “Te amo, eres mi luz”.

Cuando cuestionaron a Rafa Amaya sobre los planes de boda e hijos con Maritza, una enorme sonrisa apareció en su rostro, y aunque no confirmó la versión, no negó la posibilidad y hasta bromeó al respecto. “Todavía no te puedo confirmar nada de boda, nada de nada… ¿Bebitos?, bueno, tenemos dos gatito y un perrito”, expresó.

Amaya confirmó que él y su novia están en planes para ser felices. “Uno hace planes de irse a la luna, de ir y venir y hacer cosas, pero que salgan es otra cosa, uno tiene toda la fe, la intención de ser feliz, uno busca constantemente la felicidad y estamos en eso”, dijo.