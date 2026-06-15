¿Quién es Lila Downs?

En el estadio Ciudad de México dio inicio la justa mundialista 2026. El orgullo nacional se encendió desde los primeros segundos de la ceremonia de apertura gracias a la presentación de Lila Downs.

La cantautora oaxaqueña fue la encargada de dar la bienvenida oficial en México al mundial con un emotivo discurso bilingüe y en lenguas originarias, raíces que son notorias a lo largo de su trayectoria.

La figura de Lila Downs se ha consolidado como uno de los pilares más profundos de la cultura mexicana contemporánea, fusionando la música, la antropología y el activismo social en una trayectoria que ha alcanzado un nuevo hito histórico durante la inauguración del Mundial 2026.

Ana Lila Downs Sánchez es una artista polifacética que nació el 9 de septiembre de 1968 en Tlaxiaco, Oaxaca. Es hija de la cantante mixteca Anastasia Sánchez y del profesor estadunidense Allen Downs, según reporta el medio argentino CMTV.com.ar.

¿Qué estudió?

En el ámbito académico, Downs es una profesional de la Antropología Cultural y el Canto Clásico, estudios que completó en la Universidad de Minnesota tras haber cursado Bellas Artes en su natal Oaxaca y vocalización en Los Ángeles.

Hizo una tesis antropológica que se centró en el simbolismo de los textiles indígenas y los estudios de la mujer. Estos elementos se pueden ver constantemente en su trabajo e incluso vestimenta.

Propuesta musical

Su carrera despegó en los 90 con álbumes como Ofrenda (1994) y La Sandunga (1999). Fue con Una sangre (2004), disco ganador del Grammy Latino, cuando logro reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras de renombre como Mercedes Sosa, Juan Gabriel y Carlos Santana, y formó parte del exitoso trío Raíz junto a Niña Pastori y Soledad Pastorutti.

Su música se define por la fusión de géneros como el jazz, el blues y el folclor con ritmos tradicionales mexicanos como la ranchera, la cumbia norteña y el corrido. Su trabajo no solo destaca por la musicalización, sino también porque interpreta sus canciones en español, inglés y en lenguas originarias, entre estas mixteco, zapoteco, maya y náhuatl.

Las letras sobresalen también por su significado, pues trata temas como justicia social, migración, derechos de la mujer y la espiritualidad de los pueblos mesoamericanos.

¿Cómo fue su presentación?

El 11 de junio, Lila Downs se adueñó de los reflectores en el estadio Ciudad de México. En la ceremonia de apertura del Mundial de futbol. Su participación deslumbro por su profundo simbolismo cultural. La antropóloga y cantautora oaxaqueña interpretó versos en mixteco, náhuatl y zapoteco, con la asesoría del lingüista Víctor Cata.

Su vestuario también destacó al lucir un huipil blanco bordado con flecos, una obra de arte textil de las artesanas tsotsiles-tseltales de Chiapas. Complementó el atuendo con botines blancos de tacón cuadrado y dos trenzas enmarcando su rostro, un estilo curado por Armando Becerril.