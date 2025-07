¿Quién es Mephisto, el nuevo villano?

Con el cierre de Ironheart, Marvel sorprendió al revelar a Mephisto en carne y hueso, interpretado por Sacha Baron Cohen, un villano carnoso, antiguo y capaz de alterar la realidad misma.

El capítulo final, “El pasado es el pasado”, concluye con un enfrentamiento en una pizzería entre Riri Williams (Ironheart) y Parker Robbins (The Hood). Riri logra retirarle la capa que otorgaba poderes místicos a Parker y descubre que detrás de todo hay una fuerza aún más oscura.

Tras la derrota de Parker, aparece Mephisto y confiesa su presencia: “Bueno, se me conoce por muchos nombres… me caes bien, así que tú puedes llamarme… Mephisto”.

En ese momento, accede a un trato con Riri: promete revivir a su hermanastra Natalie, en forma física, a cambio de algo que “no extrañará”. Aunque no se explicita el costo, vemos que Natalie regresa y abraza a Riri, confirmando el pacto. Esta escena sugiere consecuencias tenebrosas para el camino de Ironheart. En la escena postcréditos, aparece Parker Robbins en una tienda de magia junto a Zelma Stanton, un personaje que apunta a abrir nuevas vías en la narrativa mística del MCU.

De acuerdo con la página oficial de Marvel, en los cómics, Mephisto es un demonio extradimensional que gobierna una parte del inframundo conocido como Hell. Se trata de uno de los Hell-Lords, con un poder casi infinito y una variedad de formas que le permiten manipular la materia y alterar la realidad.

Fue creado por Stan Lee y John Buscema, debutando en Silver Surfer #3 (1968), y ha desafiado a personajes como el Silver Surfer, Thor, Ghost Rider, Doctor Doom, Scarlet Witch, Spider-Man y los Avengers. Entre sus hazañas más notorias se encuentran la creación de Ghost Rider mediante Johnny Blaze; otorgar la muerte de tía May a cambio de borrar el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane, en One More Day, y manipular el destino de los hijos de Wanda Maximoff, contribuyendo a la fractura de la realidad en House of M.

Según Marvel, Mephisto es “el rey del infierno”, un ser antiguo, ilimitado en poder y enemigo personal de los héroes más poderosos del universo.