¿Quién es Pepe Jamaicas?

Desde el primer capítulo de Chespirito: sin querer queriendo se observa a un personaje que desde ya pone en aprietos a Roberto Gómez Bolaños, pero que conforme avancen los episodios lo hará sufrir más.

Se trata de Pepe Jamaicas, un hombre que en la vida real no existió, pero representa a aquellas personas que fueron conflictivos en varios momentos de la vida del actor, escritor y director.

Debido a los años que abarca la serie de la plataforma streaming Max, se utilizaron dos actores para representarlo en distintas épocas, siendo uno de ellos el uruguayo Andrés Giardello, conocido por su interpretación de Mauricio Garcés en la serie José José: El Príncipe de la Canción y producciones como Mala fortuna y Señorita 89.

No es un personaje histórico, sino que está representando a ciertos momentos de conflicto en la vida de Roberto Gómez Bolaños desde su juventud en el barrio y hasta cuando tiene éxito con sus programas. “El personaje empieza en el capítulo uno, en la etapa temprana de Roberto, yo aparezco hasta el episodio tres y hasta el final. Salgo en un momento en el que mi jefe me pide ir a buscarlo después de 19 años de no verlo y es algo fuerte, mi jefe no sabe de mi pasado con él”, adelanta Giardello.

Destaca que si bien Pepe Jamaicas es antagónico, si pasa por un conflicto interno. “Es por envidia, entonces el problema es el personaje, de tome como alguien de rumores, de cizaña, un tipo adulto que de pronto comienza con algo, luego de que al parecer ya se había olvidado”, indica.

Giardello siempre ha sido fanático de “Chespirito”. Sus personajes favoritos son los Caquitos y el Chaparrón Bonaparte, así que cuando fue aceptado en el elenco, no podía creerlo.

Todos querían participar

“Todos los actores queríamos estar adentro, por tanto me siento privilegiado. Cuando convocaron a la primera junta, el ensayo, la lectura (del guion) en las oficinas de ‘Chespirito’ fue maravilloso. Ver después al Chavo del 8 fue algo muy fuerte”, narra.

Chespirito: sin querer queriendo, que irá estrenando un episodio por semana, está basado en el libro homónimo escrito por el propio Gómez Bolaños, en el que cuenta su vida.