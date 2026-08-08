¿Quién es Yanet García?

Yanet García estudió contaduría pública y se certificó como coach nutricional (health coach) en el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York, asistiendo a conferencias sobre nutrición en la Universidad de Harvard. En octubre de 2023 anunció su ingreso en la Escuela de Cine de Nueva York (New York Film Academy).

Cuando tenía 20 años, inauguró en Santiago, Nuevo León, su propia academia de modelaje profesional llamada Yanet García Models. En 2013 participó en el casting del certamen Nuestra Belleza Nuevo León.

Debutó como presentadora del tiempo en 2014 en el programa Las Noticias de Televisa Monterrey, y en 2015 comenzó a tener bajo su cargo la sección meteorológica del programa Gente Regia, donde saltó a la fama.

Celebridad

El 21 de junio de 2015 se viralizó en internet uno de sus segmentos del pronóstico del tiempo, lo que la dio a conocer en todo el mundo. En ese año, posó para la revista H para hombres del mes de octubre.

En 2016 protagonizó el video musical “Con tus besos” del cantante estadounidense-mexicano Pee Wee. En 2017, la revista estadounidense For Him Magazine eligió a García como una de las cien mujeres más bellas del mundo. Ese mismo año, debutó como actriz en la película Sharknado 5: caletamiento global.

En 2018, se integró al programa Hoy de Televisa y, en ese mismo año, posó para la revista internacional Maxim del mes de julio. En 2019 protagonizó la cinta española Bellezonismo. En 2020, debutó en la cadena de televisión estadounidense en español Univisión.

En 2021 se dio a conocer que abrió una cuenta en Onlyfans. En octubre de ese mismo año se convirtió en la primera modelo en aparecer en la portada de la primera edición mexicana de la revista Penthouse. En 2025 debutó en el cine mexicano como actriz en Qué huevos, Sofía. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, fue la quinta película mexicana más vista del 2025. En ese año, volvió a aparecer en la portada de la revista Penthouse México, en su edición de febrero. Es amiga de la modelo fitness Jen Selter.

Éxito

Yanet celebra que gracias a su trabajo ahora posee un departamento en Manhattan, Nueva York, y todo por lo bien que le ha ido con su contenido para adultos en Onlyfans, donde tiene cinco años publicando contenido erótico sin llegar a los desnudos. Detalló que consiste en lencería, trajes de baño y contenido sexy, el cual está respaldado por un equipo de trabajo.

Admitió que nunca imaginó que le iría tan bien, y aunque no dio cifras, afirmó que ha cumplido muchos sueños. También compartió que con lo que gana con su contenido quiere juntar el capital para una compañía de suplementos que quiere crear en Nueva York.