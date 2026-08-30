¿Quién fue la bailarina Margo Su?

Carmen Salinas no quería que la empresaria Margo Su, su amiga, dejara de dirigir el teatro Blanquita, lo había hecho durante dos décadas, tiempo en el que hizo reír, bailar y cantar a muchas personas que después extrañaron el escenario conocido por muchos como el “Bellas Artes de los pobres”.

En su escenario se vivió de todo, mucho baile, risas, momentos de sensualidad protagonizados por vedettes, e instantes de gloria para estrellas como Vicente Fernández, Carmen Salinas, Pérez Prado o María Victoria.

La mente detrás del éxito

Detrás del éxito del Blanquita estuvo una mujer llamada Margarita Su López, mejor conocida como Margo Su, nacida en marzo de 1930, hija de Florentino Su, de nacionalidad China y de María de Lourdes López.

Margo era amante del baile, del entretenimiento, de las risas y de los aplausos; desde pequeña fue bailarina exótica igual que su hermana Su Mu Key, quien tuvo un destino trágico a manos de su entonces pareja, fue asesinada en julio de 1951 en un hotel del centro de la Ciudad de México.

Margo comenzó su carrera como bailarina y corista en diversos centros nocturnos de la Ciudad de México a finales de los años 1940, después desarrolló su faceta de empresaria, sostuvo contra viento y marea el teatro popular, el teatro de revista, el cual fue muy exitoso en la década de los 60 y 70, cuando el chiste político sirvió como desahogo para la gente que asistía al recinto ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos pasos de Bellas Artes y de Garibaldi.

Profesionalización

En una charla con Ricardo Rocha, Margo habló de su labor como empresaria del entretenimiento; se remontó a cuando fue ayudante de bailarina y ganaba tres pesos cincuenta centavos, fue entonces cuando se enamoró del teatro, estudió arte dramático y trabajó como actriz.

El antecedente del Blanquita fue el Teatro-Salón Margo, cuna del mambo, construido por Margo Su y su esposo Félix Cervantes en 1949 con fondos ganados de la Lotería Nacional. Después de una época de éxito, fue demolido en 1958 por órdenes del entonces regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu. Margo y su esposo construyeron un nuevo recinto de entretenimiento, el cual bautizaron como teatro Blanquita.

Abre sus puertas

La cartelera estuvo integrada por el cómico Adalberto Martínez, “Resortes”, y por la cantante y actriz argentina Libertad Lamarque, conocida entonces como “La Dama del Tango”.

Para la velada se prometía una regia inauguración del mejor teatro popular de América; los precios iban de los cuatro a los doce pesos, además, parte de la atracción era un extenso elenco femenino que en la imagen aparecía en traje de baño o bikini.