¿Quién fue Miguel de la Mora?

Ángela Aguilar y Kenia Os, ambas cantantes mexicanas, se encuentran en la larga lista de famosas que eran parte de la clientela de Miguel de la Mora, estilista asesinado en el salón Micky’s Hair, una sala de belleza ubicado en Polanco, Ciudad de México.

En abril Ángela Aguilar, visitó este lugar donde De la Mora posó junto a ella y a las extensiones que le colocó previo a la promoción de su disco Nadie se va como llegó.

Dichas fotos de la artista, esposa de Christian Nodal, se viralizaron en redes, pues Ángela ha utilizado el cabello corto casi en toda su carrera artística, sin embargo, decidió colocarse extensiones para mostrar una imagen diferente en su nuevo material discográfico.

Crimen

El asesinato de Miguel de la Mora, de 28 años, fue perpetrado por sujetos armados que huyeron en una motocicleta; De la Mora compartía en sus redes sociales su trabajo como estilista, así como una vida de ejercicio y sus salidas a restaurantes.

¿A qué famosas atendió?

En su página de Instagram compartía fotografías de las cantantes, actrices, reinas de belleza e influencers a las que atendía, una de las más famosas fue Ángela Aguilar, pero también tuvo entre sus clientas a Kenia Os, la cantante y novia de Peso Pluma.