¿Quién fue Topo Gigio?

“Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien”, es una de las frases más recordadas de Topo Gigio, el ratón más entrañable de la televisión. Su voz, prestada por el actor Gabriel Garzón, falleció a los 57 años.

El personaje de ojos caídos y personalidad ingenua conquistó a generaciones de niños en México y el mundo. Topo Gigio nació en Italia en 1959, creado por la artista María Perego y su esposo Guido Stagnaro. Originalmente fue concebido como un títere para la televisión italiana, y su nombre proviene de Topo (ratón) y Gigio, diminutivo de Luigi (Luis).

Su debut ocurrió ese mismo año en la RAI, la televisión pública italiana, donde rápidamente cautivó al público infantil. El objetivo del programa de ratoncito era transmitir valores como la empatía, la curiosidad, la honestidad y el respeto a través de sketches y canciones, siempre con un tono tierno y reflexivo.

Gracias a su éxito, Topo Gigio cruzó fronteras y apareció en programas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, pero fue en México, durante las décadas de los años 70 y 80, donde se convirtió en un ícono de la pantalla chica.

Éxito en México

En nuestro país, el personaje fue interpretado por el locutor y actor de doblaje Gabriel Garzón, cuya voz terminó por definir al ratoncito: sensible, curioso y profundamente humano. Su tono cálido hizo que Topo Gigio se volviera parte de la rutina nocturna de miles de niños mexicanos.

A lo largo de sus aventuras, Gigio estuvo acompañado por varios personajes entrañables. Entre los más recordados están Rosy, su contraparte femenina y pareja, elegante e inteligente, así como Giovannino, un pequeño gusano que funcionaba como su confidente y voz de la cautela.

En México, Topo Gigio interactuó con Raúl Astor en el Canal 2 de Televisa, donde brilló contando historias y cantando temas que hoy son clásicos tales como: “La canción de dormir”, “La mañanitas con Topo Gigio”, “Como mi papá” y “Esa es mi mamá”, entre muchas otras que hoy forman parte de la cultura mexicana.

El legado de Topo Gigio sigue vivo en la memoria colectiva. Para muchos niños que hoy son adultos, el tierno ratoncito representó un refugio, una voz amiga antes de dormir y un símbolo de una televisión que seguirá presente a la hora de dormir o cuando te canten las mañanitas.