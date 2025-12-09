Quién salió de La Granja VIP

La Granja VIP está por llegar a la recta final; a dos semanas de conocer a la ganadora o el ganador, la dinámica del reality da un giro, ahora que no habrá más peones y que, antes de tiempo, ya se conoce que Alfredo Adame estará al frente de la capatacía de esta semana, comienza un nuevo capítulo sin la presencia de Fabiola Campomanes, la octava eliminada.

Después de que Adal Ramones diera la indicación de que se detuvieran los votos, se supo que los salvados fueron “La Bea” y Sergio.

El primer salvadode la semana

Después de que los cuatro nominados; Fabiola Campomanes, “La Bea”, César Doroteo y Sergio Mayer Mori, tuvieron la oportunidad de elegir entre un post de redes sociales, donde se hablara de ellos, o ver un clip sobre lo que se dice negativamente de ellos entre sus compañeros, se supo quién fue salvado por el público; se trató de Teo.

Después de que Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo se enfrentaron en un reto para convertirse en capataz, fue el “Golden Boy”, como apodan a Adame, quien se llevó el título, su primera participación en la capatacía a lo largo de la emisión.