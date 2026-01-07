Quién será la próxima Mujer Maravilla

En medio de la reestructura del universo cinematográfico de DC bajo la dirección creativa de James Gunn, el actor Simu Liu reavivó la conversación sobre quién podría interpretar a la próxima Mujer Maravilla.

Durante la promoción de su nueva serie The Copenhagen Test, el protagonista de Shang-Chi propuso públicamente a la actriz mexicana Melissa Barrera como posible candidata para el icónico papel.

La declaración se dio en una entrevista durante la gira de prensa del proyecto, donde Liu explicó que su sugerencia surgió tras trabajar con Barrera.

El actor destacó el desempeño físico de la exparticipante de La Academia, durante las secuencias de entrenamiento y combate. “Hubo un par de momentos durante el entrenamiento de acrobacias en los que pensé: ‘eso es muy al estilo Mujer Maravilla’”, dijo.

La describió como una actriz “badass” (fuerte y admirable) por su disciplina y compromiso en el set. En tanto, DC Studios no ha iniciado un proceso de casting para el personaje. James Gunn ha señalado que la prioridad es el desarrollo del guión de Wonder Woman y ha pedido cautela ante rumores.