¿Quienes ganarán los Anime Awards?

Cómo cada año, la plataforma de streaming dedicada al ánime Crunchyroll reveló la lista de los nominados a los Anime Awards 2026.

Esta premiación es considerada como el evento más importante de la animación japonesa, rinde homenaje a mangas, directores, músicos, artistas y actores de voz que están detrás de este tipo de proyectos.

Este evento se diferencia de otras premiaciones ya que las y los fans de todo el mundo juegan un papel muy importante para que sus historias favoritas se lleven el galardón al que se encuentran nominadas.

En 24 categorías, la lista solo considera a las producciones que se estrenaron durante el 2025. Y entre las que más nominaciones tienen están: Dan Da Dan, con 15 nominaciones; Los diarios de la boticaria, con 12; Gachiakuta, también con 12, y My Hero Academia, con 11.

El año pasado, Solo Leveling arrasó con los premios a mejor ánime de 2025, mejor ánime de acción, mejor serie nueva y mejor ending por la canción “Request”, de Krage.

Los Anime Awards 2026 serán transmitidos en vivo a través de Crunchyroll desde Tokio, Japón, el próximo sábado 23 de mayo. Entre tanto, recuerda que se puede votar por series y personajes favoritos en la plataforma. El concurso se cierra el 15 de abril.