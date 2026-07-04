Quiénes se encerrarán en la casa

La cuarta temporada de La casa de los famosos México ya tiene fecha oficial de arranque; sin embargo, una de las dudas que más expectativa ha generado entre los seguidores del reality es quiénes serán las nuevas celebridades que competirán por el premio de 4 millones de pesos.

Mientras la producción mantiene en total secretismo al elenco, en redes sociales ya han comenzado a circular nombres y listas de los posibles habitantes.

Filtración

De acuerdo con información publicada en la cuenta de Chamonic, para esta entrega serán 16 los participantes y entre ellos aparecen nombres como los de Ernesto Laguardia, Yahir y hasta la reguetonera Bellakath.

La creadora de contenido aseguró que, de acuerdo con fuentes cercanas al programa, actores, actrices, influencers, cantantes y hasta figuras de la moda competirán por el premio de cuatro millones de pesos. Además, afirmó que Brandon Peniche, quien había sonado previamente como uno de los posibles participantes, ya no formaría parte del proyecto y que su lugar habría sido ocupado por Ruiz.

Respecto a los tres lugares que aún quedan por definir, estarían consideradas Laura León, Laura Flores y un cantante cuya identidad prefirió reservarse.

Cabe destacar que esta no es la lista oficial de integrantes, según la producción las revelaciones arrancarán este próximo 5 de julio.

Hasta el momento, los primeros confirmados son los conductores. Galilea Montijo regresará como presentadora principal, Odalys Ramírez y Diego de Erice llevarán al público los resúmenes y galas diarias, Wendy Guevara y Margaleff serán los encargados de las galas; mientras que Marie Claire estará como host digital.

La casa de los famosos México se ha convertido en uno de los programas más exitosos y polémicos de Televisa, esta cuarta entrega iniciará transmisiones el próximo 26 de julio a través de Las Estrellas.