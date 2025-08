Quiere otra temporada de Chespirito

La actriz Andrea Noli disfrutó todo el proceso de ser finalista de Master Chef Celebrity Generaciones y, con miras a un futuro, le ilusiona que pueda haber otra temporada de la serie sobre “Chespirito” y otros productos derivados de esta misma producción.

Andrea, quien da vida a Angelines Fernández en la emisión Chespirito: sin querer queriendo, indicó que no ser la ganadora en la final del programa de gastronomía sólo es un resultado. “Soy muy competitiva y siempre soy consciente que debe haber un ganador... pero la competencia no era con los demás, era conmigo. Fue enamorarme de la gastronomía y exponerme a ser yo en la pantalla”, expresó.

Ahora que Noli recibe más aplausos y reconocimiento, mira hacia el futuro para luchar “por lo que merecemos”, tal y como lo hizo para estar en la serie sobre “Chespirito”. “El público pide una segunda temporada, pero aún no se sabe si los productores estarán de acuerdo”, dice.

A la pregunta de si le gustaría tener un spin-off sobre Angelines Fernández y la posibilidad de que la encasillen con el personaje, ella puntualizó. “Es una vida que tiene mucho para contar, y no, no me da miedo, soy una actriz multifacética y puedo desencasillarme”, finalizó.