Quiere volver a ser Megara

La cantante, quien hizo pareja con Ricky Martin en el doblaje de la versión original de Hércules en 1997, espera ansiosamente ser considerada para la nueva versión.

En una reciente entrevista, Tatiana habló sobre sus actuales proyectos y, al ser cuestionada sobre la posibilidad de volver a interpretar a Megara, no ocultó su emoción. La famosa manifestó que estaría encantada de retomar el papel y mencionó que espera una llamada de Disney para hacer realidad este sueño tanto suyo como de sus seguidores.

“Ay, estaría increíble. Yo creo que estaría increíble que me hablaran cuando el ‘live action’, que todavía no lo empiezan a filmar, pero cuando lo hagan me llamen para hacer el doblaje en español para hacer a Megara nuevamente”, expresó.

Hace algunos meses, Tatiana ya había expresado su deseo en redes sociales, solicitando el apoyo de sus fans para que Disney la considere para el doblaje en la nueva película. Esta iniciativa generó una ola de apoyo por parte del público que recuerda con cariño su interpretación en la versión animada.

El éxito de la cinta original se debió en gran parte a la calidad del doblaje en América Latina, donde Ricky Martin y Tatiana destacaron en sus respectivos roles. Por ello, la posible participación de Tatiana en el live action ha generado interés entre los seguidores de la franquicia.

El anuncio de la película ha generado expectativas, aunque aún no se han confirmado detalles como el elenco ni una fecha de estreno. Se especula que podría llegar a las pantallas en el verano de 2025, bajo la dirección de los hermanos Russo, conocidos por su trabajo en la Saga del Infinito de Avengers.

Aunque Disney ha tenido resultados mixtos con sus adaptaciones live action, Hércules sigue siendo una de las cintas más queridas por los fans. La expectativa de ver cómo se adaptará este clásico y quiénes serán los actores que darán vida a los personajes es alta.