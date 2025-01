Benny Blanco no solo fue reconocido como uno de los hombres más sexys de 2024 por la revista People, sino que ahora podría tener la oportunidad de interpretar al apuesto Flynn Rider en el live-action de Enredados.

Los rumores de que el prometido de Selena Gómez podría asumir el papel protagonista en esta emblemática película de Disney ha generado fuertes críticas en las redes sociales. Muchos usuarios han expresado dudas sobre si Blanco tiene las características físicas o la presencia para interpretar a Flynn Rider, un personaje muy querido por los fanáticos.

“No me arruines esta película”. “¿Es una broma?”. “No, por favor, díganme que esto es falso, porque no veré la película”. “No se parece en nada con el personaje. Sé que no tiene nada que ver, pero sí”, son algunos de los comentarios vertidos en plataformas como X.

Algunos internautas también han señalado que, dado su enfoque en la industria musical, Benny Blanco podría no contar con la experiencia suficiente en la actuación para interpretar a un personaje de este tipo.

En diciembre, Variety reveló que Disney planea una nueva adaptación en vivo de Enredados, con Michael Gracey en conversaciones para dirigirla. Tras este anuncio, los fanáticos comenzaron a especular sobre quién podría encarnar a los personajes principales. Algunos sugirieron a Sabrina Carpenter como Rapunzel, mientras que otros consideraron a Kathryn Hahn para el papel de la madre, Gothel.

El nombre de Benny Blanco ha cobrado relevancia en los últimos días, aunque aún no ha sido confirmado para el papel de Flynn Rider.

Blanco, conocido por su trabajo con artistas como Justin Bieber, Rihanna, BTS, Katy Perry y Ed Sheeran, también ha lanzado su propia música.