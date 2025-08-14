Quieren a Florinda para Master Chef

TV Azteca estaría en negociaciones con Florinda Meza para integrarla a la próxima temporada de Master Chef Celebrity México, de acuerdo con el periodista Álex Kaffie. La propuesta llega en un momento en que la actriz ha estado envuelta en polémicas tras el estreno de Chespirito: sin querer queriendo, la bioserie que retrata la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños.

De concretarse su participación, esta sería la primera aparición de Florinda Meza en la televisión mexicana en más de 20 años. Su incorporación al reality de cocina sería vista como una oportunidad para mostrarse al público desde una faceta distinta, alejada de sus papeles icónicos en la comedia.

Según Kaffie, los productores ya tuvieron una primera reunión con Meza y ven en ella una figura capaz de generar conversación, rating y controversia, sin importar si cuenta con habilidades culinarias.

Según el periodista, la idea de TV Azteca sería replicar el éxito obtenido con la edición Generaciones y aprovechar la imagen de Meza como representante de la tercera edad. Para los productores, su presencia aportaría no solo entretenimiento, sino también un componente de curiosidad por conocer su personalidad fuera de los personajes que marcaron su carrera.

¿Reina del escándalo?

El regreso de Florinda Meza llegaría en un contexto mediático complejo. Desde el lanzamiento de Sin querer queriendo, la actriz ha enfrentado una oleada de críticas en redes sociales, donde algunos internautas la acusan de haber sido la causa de la separación entre Roberto Gómez Bolaños y su exesposa.

Las opiniones en plataformas digitales se han polarizado: mientras parte del público la recuerda con nostalgia y admiración por sus interpretaciones en El Chavo del 8, otros mantienen una postura crítica hacia su vida personal. Esta dualidad podría ser un factor que incremente la atención hacia su posible participación en el reality.

Analistas de espectáculos consideran que la presencia de Meza en Master Chef Celebrity México podría atraer a un sector del público que creció viéndola en la televisión, así como a quienes siguen de cerca sus apariciones públicas recientes. Sin embargo, la polémica que la rodea también podría convertirse en un reto para su imagen.