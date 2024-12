El periodista Javier Ceriani difundió el momento en que Ángela y Pepe Aguilar hicieron comentarios relacionados con la muerte de Jenni Rivera, y las redes sociales no tardaron en mostrar su indignación.

El creador de contenido y exconductor de Chisme No Like no tardó en manifestar su molestia y lanzó duras críticas hacia la familia Aguilar, enfocándose especialmente en Ángela.

En un video que circula en redes sociales se observa a Pepe Aguilar y su hija Ángela conversando mientras viajaban en un avión. En el clip se escucha a Pepe mencionar en tono reflexivo. “¿Una muerte en vivo?”. A lo que Ángela responde: “Sí, cuando te viralizarías si cayera este avión”.

La conversación sigue y es la cantante quien comenta: “No deberías subir la foto antes de aterrizar, porque es de mala suerte”, refiriéndose a las personas que suelen compartir imágenes en el avión antes de despegar.

Después, Pepe hace referencia al accidente aéreo en el que perdió la vida la cantante de regional mexicano Jenni Rivera, en diciembre de 2012. “Le pasó a nuestra amiga Jenni, que en paz descanse, pero no tiene por qué pasarle a más gente”, mencionó Pepe.

El comentario fue rápidamente desaprobado por muchas personas, quienes expresaron su indignación en redes sociales. El periodista Javier Ceriani condenó con severidad la conversación y no tardó en calificarla de insensible.