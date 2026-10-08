Quieren la verdad sobre “El Gallo de Oro”

A Valentina Elizalde no le bastan las versiones que durante casi dos décadas han rodeado el asesinato de su padre. Quiere saber qué ocurrió realmente, y ya buscó ayuda legal.

La hija de Valentín Elizalde confirmó a Ventaneando, después de una presentación de la Dinastía Elizalde en Guasave, Sinaloa, que comenzó a asesorarse. “Estoy en contacto con un abogado”, indicó.

Su decisión podría ser el primer paso para revisar información que la familia conserva desde hace años. Entre esos documentos estaría un peritaje localizado por Camila Valencia, madre del cantante, cuyo contenido no se ha dado a conocer.

Represalias

Francisco y Jesús Elizalde, hermanos de “El Gallo de Oro”, habían contado que dicho documento permaneció guardado porque, después del crimen, el miedo llevó a la familia a no profundizar en la investigación.

Durante años han circulado versiones sobre el móvil y posibles involucrados, incluidos señalamientos alrededor de Tano Elizalde, el primo, exasistente y único sobreviviente del ataque armado donde murió Valentín en noviembre de 2006, pero esas versiones no equivalen a una responsabilidad establecida judicialmente.

“Es una fecha muy dolorosa cuando llega el día. Trato de recordarlo con mucho cariño”, confesó, cerca del aniversario luctuoso.