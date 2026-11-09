Quieren nuevo doblaje para Wildwood

Las críticas al doblaje en español de la película Wildwood: el bosque salvaje, el cual encabezaron la actriz Macarena García y el influencer Javier Ibarreche, sigue escalando y ya llegó a Change.org una carta donde el público solicita a la distribuidora Imagem Films se haga una nueva grabación de voces.

La petición que ya suma 6 mil firmas y que ha sido compartido más de 7 mil veces en diversas redes sociales, destaca la nula interpretatividad lograda por quienes doblaron a los personajes de Prue y Brendan (García e Ibarreche) respectivamente.

Justificación

“Nuestra solicitud de un nuevo doblaje se basa en el siguiente punto: la inclusión de ‘star talents’, destacando mayormente a quienes doblaron a Prue y Brendan, quienes afectan la inmersión y la calidad interpretativa de los personajes”, señalan. “Creemos firmemente que una película tan importante y sobre todo que costó 16 años de trabajo merece una versión en nuestro idioma que respete el trabajo actoral original y dignifique la profesión del doblaje en nuestra región”, se lee.

El texto considera que dicho doblaje pudo haber afectado la aceptación del público y perjudicar en el posible éxito del filme en cartelera.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la cinta de Laika Studios registró 211 mil asistentes en su fin de semana de estreno, tres veces menos que lo logrado por la mexicana La venganza del Charro Negro. “El doblaje actual en español latino no está a la altura de la calidad de la producción original ni de los estándares a los que nos tienen acostumbrados. Un redoblaje con actores de voz profesionales no solo corregirá estos fallos, sino que también garantizará que el producto tenga una vida útil más larga y exitosa en plataformas de streaming y formatos caseros”, subraya el texto.

Salpican a otros actores

Los comentarios que pueden leerse en la plataforma son por completo negativos para el doblaje donde también participó Natalia Téllez y profesionales de la especialidad como Raúl Anaya y a Connie Madera. “Hay actores de doblaje que justo es ese su trabajo, darles voces a tan icónicos personajes que nos han marcado, el hecho que se burlen de nosotros de esta manera creyendo que nadie diría nada es decepcionante, el que contrató y aprobó estas voces, no ha de ser amante al arte”, opinó la usuaria Heidi. “Me parece una falta de respeto a quienes ejercen esta profesión en México (país con uno de los mejores doblajes) que metan gente que no se dedique a esto y ni siquiera sepa actuar o interpretar a los protagónicos”, apuntó Sara.

Angélica Villa, directora de doblaje del filme, dijo en una entrevista que conoció al star talent hasta el día de grabaciones. “La mayor parte (de ocasiones) no tenemos injerencia cuando son este tipo de decisiones. Yo a Macarena la conocí el día que la grabé, es una niña muy linda, un ser humano muy bonito; a Natalia también la conocí el día que fue a grabar, a Javier también”, expresó.

Ibarreche argumentó que había aceptado el trabajo para consolidarse como actor de doblaje y no para quitarle el empleo a uno de ellos.