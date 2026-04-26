Quieren romper la clasificación C

La pregunta es si los mexicanos están listos para ir al cine y ver una animación con clasificación C; es decir, restrictiva y estricta para mayores de 18 años.

Teco Lebrija y Arturo Navarro creen que sí y por eso en la primera cinta de La familia del barrio que este fin de semana llega a la pantalla grande, no cambiaron el estilo de los personajes icónicos creados hace 22 años, aunque sí suavizaron la cantidad de malas palabras.

El antecedente más reciente de lo que se considera animación para adultos (por lenguaje, escenas alusivas a drogas por ejemplo o temas filosóficos) se dio hace poco más de una década, cuando estrenó El Santos vs La Tetona Mendoza, basada en los personajes de una tira cómica periodística y estrenada hace más de una década en cines, pero los números no le fueron positivos. “Fue algo que platicamos, pero eso fue hace mucho y nosotros estamos muy identificados con el público que nos ve, que es de 15 a 40 años, siendo un alto rango. Cuando saben que yo soy el que hace la voz del Abuelo, la gente se ríe. Creemos que no nada más porque la gente nos conoce, sino por la historia y calidad, vamos a llegar a mucha”, comenta Teco.

“Y el lenguaje es más de cine para aguantar la hora y 20 minutos sin que digas ‘cuánta grosería’, tratamos de controlar todo bien, para evitar eso”, abunda Arturo.

Estreno

La familia del barrio: la maldición del quinto partido es la primera producción nacional con temática futbolera que llega este año a cines. Sigue a los personajes de El Abuelo, quien recibe la noticia de que pronto morirá, Gaspar y el Noruego, en un intento por lograr que la Selección Mexicana trascienda más allá de la fase de grupos y el partido de octavos de final.

Entonces están dispuestos desde secuestrar a un árbitro, hasta viajar a EE. UU. con el objetivo de hacer presión pensando que el origen de dicha maldición es de una entidad malévola. “Yo soy un apasionado del futbol y es algo que duele. Estábamos en una junta porque queríamos ver la posibilidad de hacer la sexta temporada y en Videocine nos preguntaron por qué no hacer una película del Mundial y se nos hizo una gran idea”, comentó. “Barajamos ideas como que las selecciones que viniera fueran a un Airbnb o algo así, pero al final fue ver lo del quinto partido que no se logra desde 1986 y ha sido un trauma para todos”, explica Teco.

La producción de la cinta fue de siete meses con cerca de 30 personas trabajando intensamente. Y en ella aparecerán o serán mencionados futbolistas reales y estadios, a fin de que se de veracidad a la historia. “Trae la esencia de ‘La familia del barrio’, se le echó ganas para que la animación, los fondos y el lenguaje fuera cinematográfico y no se sienta como un episodio de hora y media. Todo se hizo conforme a las reglas cinematográficas, viendo en qué minuto debía pasar tal o cual cosa”, precisa Arturo.

La familia del barrio: la maldición del quinto partido, abre la posibilidad de hacer más películas, así como concretar la marca en una nueva temporada de la serie y otras opciones. “Quizá venga ‘La familia del barrio en Navidad’”, bromea Teco.