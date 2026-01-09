Quincho: un clásico del futuro

Anécdotas y recuerdos se revivieron el miércoles 8 de enero durante el decimoctavo homenaje a Joaquín Vásquez Aguilar, que se efectuó en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez.

En la primera mesa de lectura participaron poetas como Socorro Trejo Sirvent, César Trujillo y Eduardo Robles Juárez. Antes de dar paso a las intervenciones de los invitados, la maestra Chary Gumeta, organizadora del encuentro, enfatizó que los últimos 18 años se ha hecho esta actividad, con la finalidad de promover el trabajo literario del poeta originario de Cabeza de Toro.

En ese sentido, Gumeta Velázquez agradeció la participación de cada uno de los escritores convocados. “Con gran éxito, llevamos a cabo este homenaje al maestro Joaquín Vásquez. Fue un acto muy emotivo en el que se leyeron tanto poemas de Quincho como algunos otros que fueron dedicados a nuestro homenajeado”, resaltó.

Resaltan la obra de Vásquez Aguilar

En el evento fueron leídos poemas como “Los tiempos del carcinoma son perfectos”, en voz de César Trujillo, quien destacó el talento de Joaquín Vásquez.

Por su parte, la maestra Socorro Trejo se dio a la tarea de leer una breve reseña sobre el homenajeado, destacando que nació en el mes de marzo y se crió entre el estero y el mar. Por su parte, Eduardo Robles Juárez leyó algunos poemas breves del escritor nacido en el municipio de Tonalá, y otros de su autoría. De igual forma, agradecieron la insistencia de la maestra Chary Gumeta de continuar con estas actividades que acercan la lectura de la obra de Quincho a las nuevas generaciones.

Señalaron que la muerte del “poeta del mar” fue inesperada y que se dio por las fechas en las que se hablaba del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994.

En las otras mesas participaron Dilery Ávila, Raúl Malacara y Eduardo Hidalgo, así como Rolman Josué Constantino, Fabián Rivera y Uvel Vázquez.