Quinton Aaron es hospitalizado

El actor Quinton Aaron, protagonista de la cinta Un sueño posible, fue hospitalizado de emergencia luego de presentar problemas de salud. De acuerdo con información publicada por TMZ, el famoso se encuentra, desde hace tres días, en un centro de salud en Atlanta tras sufrir un colapso en su casa.
El representante de Aaron confirmó la noticia y agregó que el histrión se encuentra estable y en comunicación con su familia; sin embargo, continúa bajo observación médica.
Una página de recaudación Go Fund Me, organizada por personas cercanas al actor, señala que Aaron se encuentra con soporte vital debido a una infección sanguínea grave. Sin embargo, su equipo negó estas versiones.
Asimismo, explicó que los doctores todavía no han dado un diagnóstico, por lo que siguen haciéndole pruebas y evaluando su condición. Por su parte, la familia ha solicitado privacidad durante este proceso, aunque agradecieron las muestras de cariño que han recibido.
En marzo de 2025, Aaron fue atendido de emergencia en California tras presentar fiebre y tos con sangre, mientras que en 2019 enfrentó una infección severa de las vías respiratorias superiores.