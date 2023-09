En 35 años de carrera Juan Manuel Bernal había interpretado a protagonistas y antagonistas de todo tipo, desde un hermano ambicioso hasta un guerrillero, en géneros como drama, acción y hasta comedia romántica, pero nunca en el terror. Ahora con la cinta Rabia, no sólo se estrena en el género, sino que asume el reto de dar vida a un hombre lobo. “Lo más complicado fue tratar de entender la psique del personaje y tratar de personalizarlo desde ahí, desde la rabia; es un padre que está tratando de proteger a su manada y de ahí partimos para el dibujo del personaje”, contó Bernal durante una conferencia de prensa.

“Me costó un poco de trabajo porque no era la manera normal que tengo de abordar un personaje, pero eso también lo hacía más interesante porque te sientes fuera de tu centro; la verdad es que todo el rodaje no sabía bien lo que estaba haciendo, pero cuando vi el resultado me sorprendió”, agregó.

Después de presentar la película dirigida por Jorge Michel Grau en la nueva Cineteca de las artes ambos junto a la productora Mayra Espinosa explicaron que se trata de la segunda parte de una trilogía, precedida por la película Somos lo qué hay (2010) para explorar el duelo y los conflictos familiares. “Somos lo que hay abordaba el duelo de la muerte del padre y exploraba el subgénero del vampirismo a través de los caníbales, mientras que Rabia es una familia que ha perdido una madre y cómo se repone a partir de eso… vista el género de la licantropía a partir de la esquizofrenia”, detalló el director Michel Grau.

En el elenco también se encuentra el joven de 14 años Maximiliano Nájar y la actriz Mayra Batalla, quienes protagonizan junto a Bernal. Un drama familiar oscuro que sucede en una unidad habitacional que en la vida real está ubicada en Pachuca.

Ahí, un padre y su hijo llegan después de haber sufrido una pérdida importante y se encuentran de frente con un secreto familiar que comienza a atormentarlos. De fondo hay un tema de salud mental que tiene que ver con los recuerdos personales del director y el primer ejercicio documental que hizo durante sus estudios cinematográficos. “En mi infancia tenía un vecino con esquizofrenia que se creía Kalimán, el creía ser ese superhéroe, pero en esa época este tipo de locura era completamente desconocida entonces él convivía con nosotros (los niños), tanto así que nos daba clases de karate y nuestras mamás nos daban permiso de ir con un esquizofrénico a que nos diera clases de karate. Después él intentó matar dos veces a su madre”, contó Grau.

Después de haberse estrenado en algunos festivales de cine como Guadalajara, Rabia comenzará un circuito cultural en cines como La Cineteca Nacional y Cineteca de las artes, La casa del cine y Cine Tonalá, del 21 al 28 de septiembre para después instalarse en streaming a través de Amazon Prime Video a partir del 4 de octubre.