Radcliffe no sabe si verá serie de Harry

Daniel Radcliffe desea que Dominic McLaughlin disfrute su experiencia como el nuevo Harry Potter en la serie de HBO, aunque no está seguro de seguir la adaptación televisiva de la saga que lo convirtió en una estrella mundial.

En declaraciones a Variety, el actor británico explicó que todavía no decide si verá la producción, pues considera que ya ha pasado suficiente tiempo dentro del universo del joven mago tras protagonizar las ocho películas de la franquicia; además, reconoció que no suele dedicar demasiado tiempo a las series de televisión. “Sinceramente, no sé si la veré. Ya he visto y participado en muchas películas de ‘Harry Potter’”, comentó; como ejemplo de sus hábitos frente a la pantalla, mencionó que tampoco ha visto producciones aclamadas como Breaking Bad o Mad Men. “Ocho horas es mucho tiempo para ver cualquier cosa”, agregó.

Deja que haga su papel

Radcliffe también dejó claro que no pretende intervenir en el trabajo de McLaughlin, quien tiene 12 años y asumirá el papel que él interpretó durante una década. Aunque le desea lo mejor, considera que el pequeño actor debe construir su propia experiencia sin cargar con las recomendaciones de quien lo antecedió.

“Realmente, mi trabajo consiste en no darle consejos a Dominic”, expresó. “Él ya lo tiene todo bajo control. No necesita ningún consejo mío”. El protagonista de las películas originales explicó que no quiere que sus palabras se conviertan en una presión adicional para el menor durante las entrevistas. “Si te digo algo, en la próxima entrevista que le hagan dirán: ‚Oh, Dan dijo que deberías hacer esto’. Y no quiero atormentar a este pobre niño en las entrevistas, así que no tengo ningún consejo para él”, añadió.

Sin embargo, Radcliffe sí manifestó su entusiasmo por conocerlo: “Va a ser increíble, y espero poder conocerlo algún día; creo que lo haré, y estoy muy emocionado por ello”, afirmó.

Aunque ahora prefiere mantenerse al margen de la producción, Radcliffe ya había tenido un acercamiento con McLaughlin. En noviembre de 2025 contó que le escribió una carta al niño para darle la bienvenida a una experiencia que él mismo vivió desde los 11 años, cuando comenzó a interpretar al aprendiz de mago.

En una entrevista para el programa Good Morning America, el actor explicó que conoce a algunas personas involucradas en la serie y que quiso hacerle llegar un mensaje de buenos deseos al nuevo protagonista, su intención, dijo, no era convertirse en una presencia constante en la vida de los pequeños actores, sino transmitirle un mensaje de apoyo. “No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, e incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, relató.

Radcliffe también reveló que McLaughlin le respondió con una nota que describió como “un mensaje muy dulce”; en aquella ocasión, el actor habló de la impresión que le causaban las fotografías del nuevo elenco, pues al ver a los niños recordó la edad que tenía cuando comenzó a formar parte de la franquicia. “Veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ‘¡Qué locura que yo hiciera eso a esa edad!’. Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando muy bien”, comentó.

La nueva serie de HBO comenzó su rodaje en julio de 2025 en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, y tiene previsto su estreno en 2027, la producción busca adaptar los siete libros de J.K. Rowling, con una temporada dedicada a cada entrega. La autora participa como productora ejecutiva.