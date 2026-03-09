Rafa intentó callar a su esposa

Tras exponer la violencia intrafamiliar que vivía con su esposo Rafa González, vocalista de la agrupación sinaloense Los Recoditos, Fernanda Redondo explicó que su martirio se acrecentó.

La mazatleca habló sobre el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la suspensión de Rafa González; sin embargo, la víctima aseguró que su expareja siempre dijo que, si ella decía algo de las golpizas que le propinaba, la empresa lo iba a respaldar porque él era importante para la banda.

Aseguró, a través de sus redes, que, tras difundir su historia, ha recibido decenas de mensajes intimidantes y uno de ellos es del padre de Rafael quien la ha insultado. “El papá (de Rafa González) me mandó mensajes ofendiéndome, lo tengo en el teléfono de mi hijo, pero en el Tiktok creo que se alcanza a ver… me dijo que era una mal agradecida que era una prostituta, que era de la calle, que su hijo tanto que vio por mí, que me mantuvo todos estos años, entre más ofensas que no puedo mencionar aquí pero sí hubo muchas ofensas por parte del señor”, dijo.

Llegará a las últimas consecuencias

Fernanda aseguró que presentará cargos legales en contra del padre de su hija, pues ya se está asesorando en instancias especiales que protegen a las mujeres violentadas. “Ya estuve hablando con una fiscalía que protege a las mujeres, voy a poner mi demanda y supongo que ellos están preparando la suya, como te digo la empresa siempre lo respalda, no lo pude hacer el primer día porque se llevó todos mis documentos para que yo no tuviera acceso a nada”, dijo.

De igual forma, afirmó que lo último que supo de Rafael fue que le escribió ofreciéndole 20 mil pesos para que dejará de publicar videos, cosa que se negó de forma automática. “Tengo la llamada donde él me marcó, fue el martes, me estuvo marcando, me ofreció 20 mil pesos para que yo bajara el video, entonces pues claramente no accedí y ya fue que al siguiente día vino la empresa”, explicó Redondo.

En entrevista para el canal digital Junket Entretenimiento, Fernanda dijo que se siente mal y muy triste.