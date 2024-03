Rafael Inclán, sin dinero para su retiro

Rafael Inclán se sincera y asegura que, a pesar de sus 65 años de carrera artística, no cuenta con ahorros que aseguren su retiro, por lo que tiene pensado seguir trabajando en la televisión, pues asegura que una de las ventajas de ser actor es que, sin importar la edad, siempre habrá un persona a quien interpretar.

El famoso fue entrevistado por Edén Dorantes y un grupo de reporteros, que lo aguardaban en las afueras de Televisa, a quienes confirmó que no tiene pensado alejarse de las telenovelas, pues es la profesión en que se forjó y, a estas alturas, ya no podría desempeñarse en otro trabajo u oficio, de los que desconozca su manejo.

Otro de los motivos por los que Inclán tiene pensado seguir aceptado las propuestas de la televisora que pertenece es porque no cuenta con un ahorro que lo provea de seguridad económica a futuro, como él mismo reconoció frente a la prensa. “No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme, no tengo más que mi trabajo y nunca he pensado en retirarme”, destacó.

Don Rafael, que cumplió 83 años la semana pasada, agradece que todavía sea tomado en cuenta para aparecer en los melodramas de Televisa, pues en la actualidad forma parte del elenco El maleficio, donde da vida a Darío Sanabria.

Aunque negó que obtenga los papeles para los que ha sido llamado últimamente por una clase de favoritismo, en comparación de otros colegas de su edad, pues aseguró que no es consentido de nadie. “No sé de quién sea consentido, pero ojalá que así sigan, ¿no?”, bromeó. “La mayoría de los que funcionan trabajan, (como) Ignacio López Tarso (fallecido en marzo de 2023), Sergio Corona, Flaco Ibáñez, Diana Bracho…”.

Inclán también destacó que entre las noblezas de dedicarse a la actuación se encuentra que, en toda historia, se requieren actrices y actores de todas las edades por lo que siempre habrá un papel que él pueda interpretar. “La bendita carrera de actor te permite tener 90 o más, si es que llegas, y seguir trabajando”, comentó.

También reconoció que a lo largo de su trayectoria no invirtió su dinero para que este desarrollara más ganancias, aunque destacó que no se arrepiente de su decisión, pues no le sirve de nada preocuparse por esa situación a estar alturas. Además, no quiso revelar si es uno de los pocos que aún cuenta con exclusividad dentro de la empresa. “Las cosas administrativas no se platican”, dijo sonriente.

Don Rafa destacó que se encuentra bien de salud, pese a que nunca le ha prestado atención a sus cuidados personales, pues reveló que por seguir trabajando no ha podido recuperarse por completo de su más reciente intervención, relacionada con su prótesis de fémur.

“Como nunca me he cuidado mucho pero ahí voy, nunca me he cuidado y no tengo por qué cambiar a esta edad, los que cambian es porque se arrepintieron como fueron”, destacó.