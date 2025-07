Rafael Perrín celebra puesta en escena

Rafael Perrín, reconocido como el “maestro del terror” en el teatro mexicano, celebró el octavo aniversario y la función 650 del monólogo Esquizofrenia, una experiencia que ha mantenido al público amante del suspense en vilo.

El productor teatral Alex Gou fue el padrino de honor en la develación de la placa y no escatimó en halagos. “Pocos actores tienen el don de dirigir, y pocos directores tienen el don de actuar, tú haces ambas cosas maravillosamente bien. Has reinventado el género del terror. No se necesitan pantallas LED ni efectos para montar una historia cuando hay un actor como tú”, externó.

“‘Esquizofrenia’ es una propuesta de psicoterror donde la oscuridad, el silencio y la sugestión se combinan para involucrar al público de forma directa. No es solo una obra, es una experiencia vivencial. Yo no actúo frente al público, actúo con el público”, explicó Perrín, quien también dirige el montaje.