Raigambre saca a la luz a compositoras

El disco Raigambre. Compositoras mexicanas del periodo romántico, conformado por 18 piezas de 16 artistas (Guadalupe Olmedo, Guadalupe Unda, Clotilde Crombé, Ma. del Refugio Ponce, Leticia Euroza, Ángela Guillén, Ignacia Ilizarriturri, María Garfias, María Pérez Redondo, Beatriz Carrillo, Elena G. de Beltrán, Isabel Gutmann, Ma. Elisa Curiel, María Fajardo, Josefina Serret y María Grever) comenzó (para la musicóloga Montserrat Pérez-Lima, responsable del rescate de las obras) “como un proyecto que metieron en Coinversiones de parte de Ópera: Nuestra Herencia Olvidada para, digamos, hacer este plan de grabar un disco”.

El proyecto, dice, inició con los artistas Ana Rosalía Ramos, Rosa Muñoz y Pierre-Arnaud Le Guérinel. “Básicamente ellos tenían el plan de grabar este disco. Yo ya había trabajado con Ana Rosalía en otro proyecto que tenemos de rescate de música de compositoras. Y me invitó con ellos para colaborar con el repertorio, que finalmente se terminaría de grabar. El trabajo, operativamente, estuvo coordinado con Carlos Reynoso, como parte de los fundadores de Ópera: Nuestra Herencia Olvidada. Es un proyecto que surgió de esa manera. Se fue conformando con distintos participantes. Yo entro después con la parte de la investigación y buscar el repertorio de las piezas, que terminaron en el disco. Hay una búsqueda conjunta, en tanto de que Ópera, Nuestra Herencia Olvidada ha venido haciendo esta labor de rescate, precisamente”.

Fundada por el barítono Carlos Reynoso, Ópera: Nuestra Herencia Olvidada es una compañía que se dedica al rescate y difusión de la ópera mexicana. “Justo les antecede la grabación de un disco de música de Cenobio Paniagua. En esta ocasión estaban más interesados en trabajar repertorio de compositoras. Fue una coincidencia, también ahí, la de poder colaborar en cuanto al tema de mi investigación (trabajo música de compositoras)”.

Presencia

Se trata de compositoras, explica Pérez-Lima, que han tenido presencia en los archivos, en las investigaciones también, pero que, en muchas ocasiones, no van más allá del papel, no pasan a la parte interpretativa. Y es bien sabida la importancia de que la música se toque y sea programada.

“¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Que se trató de un proyecto pensado para que la música volviera a sonar. Y también, pues, para conocer nuevas figuras de todas estas mujeres que durante ese periodo escribieron música. Pero por los discursos históricos quedaron olvidadas de cierta manera, no fueron incluidas. Y si escarbamos, a la luz de muchas investigaciones con perspectiva de género, nos damos cuenta de que realmente las mujeres siempre han estado ahí”, continúa la investigadora.

Raigambre se presentará en la Sala A de Opus el 5 de diciembre, a las 17:00 horas (ese mismo día estará disponible en plataformas digitales). El disco podrá obtenerse, en formato físico, escribiendo a las redes sociales de Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, y próximamente en librerías Educal.

Otro proyecto de la compañía fue la presentación del preludio de la ópera Atala, de Miguel Meneses, así como la romanza de Keofar, de Felipe Villanueva, en Brasil, el pasado 18 de septiembre por el 215 aniversario de la Independencia de México (Atala se presentó por primera vez fuera de México), con la soprano Rosa María Dávila, y Héctor Acosta en la dirección de la Orquesta del Teatro Nacional Claudio Santoro, Brasilia.