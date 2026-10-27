Ramón Ayala Jr. paga fianza

Abogados de Ramón Ayala Jr., hijo del popular cantante de música norteña del mismo nombre, dieron a conocer que la personalidad se entregó a las autoridades en Estados Unidos, por cargos de presunta agresión sexual.

El caso se relaciona con las denuncias presentadas por tres exintegrantes de Los Bravos del Norte, quienes aseguran haber sufrido diversas conductas de abuso sexual, hostigamiento y negligencia durante sus presentaciones musicales.

Hechos

Los registros señalan que el presunto delito ocurrió el 10 de agosto de 2025. Hasta ahora no se han difundido públicamente todos los detalles de los hechos que dieron origen al cargo penal contra el cantante.

Tras presentarse de manera voluntaria el pasado 23 de octubre ante las autoridades en Hidalgo, Texas, hace pocas horas se informó que el vocalista habría pagado 2 mil dólares (más de 37 mil pesos mexicanos) de fianza para recuperar su libertad.