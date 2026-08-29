Ramón Fernández busca su camino

Ramón Fernández comienza a escribir su propia historia dentro de la música, aunque lleva en el apellido un legado difícil de ignorar. El hijo de Vicente Fernández Jr. prepara su debut con una propuesta de country tumbado, género con el que busca alejarse de las comparaciones familiares, aunque contempla llevar a este nuevo sonido algunos de los temas más su abuelo, Vicente Fernández, y de su tío, Alejandro Fernández. “Estamos en pláticas de escoger las canciones. Yo sé que (cantar las canciones de) mi abuelo o cualquier artista de su nivel es algo que se tiene que ganar y cuando la oportunidad llegue estaremos listos”, dijo en un encuentro con los medios.

Dinastía

Para Ramón, continuar el legado musical de los Fernández no significa repetir la historia, sino aprovechar las enseñanzas que recibió de su familia. “La mejor herencia que me dejó es que debes trabajar en lo que quieras, pero esforzándote y nunca darte por vencido. Era algo en lo que él siempre se mantenía muy firme”, afirma.

Aunque su familia está profundamente relacionada con la música ranchera, Ramón encontró su propio estilo al unir el country y los corridos tumbados, género que se ha popularizado en los últimos años. “Crecí escuchando country en Texas y ahora es lo que estoy tratando de hacer: fusionarlo con los corridos tumbados. A la vez, algo que traigo siempre en mi corazón son las baladas y las rancheras”, agregó.

El cantante no está solo, y es que cuenta con el respaldo absoluto de su padre, quien está seguro de que tiene un destino brillante. “El sol sale para todos y los diferentes tipos de música. Todos son válidos y tienen una gratificante oportunidad con el público y si él se fue a un lado que no es tradicional, tiene más posibilidades de hacerte un lugarcito”, finalizó.