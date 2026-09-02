Ramón Fernández busca su estilo

Llevar el apellido Fernández no representa un lastre para Ramón Fernández. El hijo mayor de Vicente Fernández Jr. asegura que no tiene miedo de enfrentar comparaciones con su abuelo, Vicente Fernández, con su tío Alejandro, o con su primo Alex, los tres exponentes de música mexicana.

A sus 29 años, el joven comienza formalmente una nueva etapa en la música, ahora como exponente del género “country tumbado”, pues hace no mucho intentó hacerse de un lugar en el regional mexicano. Ramón dice sentirse seguro de contar con el respaldo de su padre, Vicente Fernández Jr., en su intento por convertir a la música en un canal para expresar sus emociones. “La verdad no tengo miedo. Yo siempre quise entrar. Este sueño para mí es como una terapia. Lo hago para cambiar mi forma de sentir y de desahogar mis emociones”, explicó.

Con influencia de su abuelo

En esta primera etapa, Ramón Fernández interpretará algunas nuevas versiones de canciones de su abuelo, pero dice, también comenzará a trabajar en material propio. Su intención es encontrar un sonido que lo identifique y evitar con eso que su carrera sea vista como una competencia con su primo Alex Fernández.

“Quiero hacer algo propio. En mis palabras, algo fresco en lo que yo pueda empezar y sentirme yo mismo. El sol sale para todos y a él le está yendo increíble... Pero es un orgullo y una responsabilidad enorme que lo haga en la música”, señaló.

Hace no mucho Ramón Fernández ya había intentado abrirse paso en la música ranchera con canciones como “Ya estuvo bueno”. Ahora pretende dar un giro a su propuesta con un género con el que desea acercarse a las nuevas tendencias sin abandonar sus raíces. “Amo el ranchero, pero ahorita estoy muy contento con el género que estamos haciendo, me siento cómodo con mi voz y bueno. Estamos haciendo varios ‘camps’ donde muchas de las letras pues son ya inéditas y son propias, donde uno puede desahogarse”, expresó.

Para el cantante esta nueva etapa también representa la posibilidad de construir una identidad que esté alejada de las comparaciones familiares y demostrar qué puede aportar por cuenta propia.

Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, viuda del “Charro de Huentitán”, respalda su carrera y estuvo presente recientemente en una de sus presentaciones. “Hace unos días tuvimos una presentación en Guadalajara y mi abuelita estuvo con nosotros toda la noche, salió encantada. Estoy feliz de contar con el apoyo de mi familia”, reconoció.

Próximos proyectos

Ramón prepara sus próximas presentaciones, incluida su llegada a Ciudad de México, donde buscará conquistar al público con una propuesta propia y demostrar que el apellido Fernández puede abrir puertas, pero será su música la que determine hasta dónde puede llegar.