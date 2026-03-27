Ramón Vargas dará vida a ópera Fidelio

La única ópera de Ludwig van Beethoven, Fidelio, se presentará en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad de Monterrey con el cantante Ramón Vargas (Ciudad de México, 1960), uno de los tenores líricos más reconocidos del presente, en el rol de Florestán.

En rueda de prensa, el maestro Vargas recordó que hace 40 años hizo su debut en Monterrey con Lo speziale (El boticario), obra de Joseph Haydn.

Fue un debut especial, dijo, “pero efectivamente nunca más regresé a cantar ópera a Monterrey, me da muchísimo gusto poder hacerlo, regresar a lugares donde empezó toda la historia, me siento muy contento de debutar este rol, de participar en este proyecto de desarrollo cultural de la ciudad y del estado”.

Este Fidelio, que tendrá a más de 90 artistas en escena y foso, se adaptará al contexto revolucionario de América Latina. La codirección artística quedará a cargo de José Wolffer, y Guido María Guida será el director orquestal.

Invitados

Participarán la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL) y el Coro de la Compañía Ópera de Saltillo (la dirección es de Alejandro Reyes).

“Estoy muy emocionado, muy contento de mi participación, esperando que empecemos los ensayos dentro de poco para preparar este proyecto”, continuó Vargas y abundó en cómo en la ópera se dan cabida grandes esfuerzos: “Quería comentar algo importante sobre la ópera. La ópera es la reunión de las artes más compleja que ha hecho el ser humano. Yo creo que solo el cine podría superarnos. De lo que se hace a nivel teatral, espontáneamente, en vivo, seguramente la ópera es lo más complicado, lo más elaborado que ha hecho el ser humano”.

En el elenco estarán, además del maestro Vargas, las sopranos Dhyana Arom y Sory Kim, el barítono Hernán Iturralde y el tenor Jorge Lagunes. Desde luego que la obra merece —abundó Vargas— una parte especial del público y las autoridades “para que este arte no se pierda y se siga desarrollando”. Y para reconocer el trabajo en el que cada artista está involucrado, se preguntó por qué es importante la ópera por sí misma.

“La ópera nos trae enseñanzas de lo que está bien y lo que no está bien. Nos da una paleta de las emociones humanas, de las virtudes, de los dolores, de los pecados y lo hace, normalmente, a través de grandes poetas, textos o libretos y a través de la música. Luego ponemos todo lo demás: el coro, muchas veces el ballet, todo lo que es la técnica teatral. Nos ponemos todos a trabajar al unísono, haciendo y concordando. Es hasta una enseñanza de vida donde cada uno pone su grano de arena”, refiere.

A 220 años de su estreno (20 de noviembre de 1805, Viena, Austria), Fidelio se presentará el 25 de abril, a las 19:20 horas. Antes de la función habrá una charla sobre esta obra que darán Ricardo Marcos, Gerardo Kleinburg y José Wolffer. Es una coproducción de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, Conarte y la Secretaría de Cultura de Guanajuato.